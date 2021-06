Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça bouge pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 24 juin 2021 à 20h30 par B.C. mis à jour le 24 juin 2021 à 20h49

Alors que le PSG peine à trouver un accord avec Kylian Mbappé pour sa prolongation, le Real Madrid reste à l’affût et semble totalement focalisé sur l’attaquant français.

Après avoir sécurisé l’avenir de Neymar, le PSG a l’espoir d’en faire de même avec Kylian Mbappé, même si la situation est radicalement différente. Si la star auriverde comptait dès le début prolonger avec le club de la capitale, Kylian Mbappé n’est pas dans la même optique et laisse planer le doute pour son avenir. Lié au PSG jusqu’en juin 2022, l’international français n’envisage pas pour l’heure de s’engager sur le long terme comme vous l’indiquait le10sport.com et prend son temps avant de se décider. Pourtant, il y a urgence à Paris puisque Kylian Mbappé s’apprête à entrer dans sa dernière année de contrat et pourrait quitter librement le club de la capitale l’été prochain si la situation n’évoluait pas. Une situation qu’observe attentivement le Real Madrid.

Le Real Madrid concentre tous ses efforts sur Mbappé

Comme l’explique Marca ce jeudi soir, le Real Madrid travaille depuis plusieurs mois sur l’arrivée d’un renfort de poids en attaque. Erling Haaland et Kylian Mbappé restent les deux grosses priorités de Florentino Pérez, mais ce dernier aurait une nette préférence pour le joueur du PSG. Le président madrilène souhaite prendre son temps et ne veut pas faire le moindre faux pas dans ce dossier périlleux, afin de ne pas rompre les relations cordiales qu’il entretient avec l’état-major qatari du club parisien. En attendant, le Real Madrid ne veut pas se disperser et n’aurait activé aucune alternative en attaque, souhaitant se focaliser sur Kylian Mbappé. Le club merengue devrait rester en retrait jusqu’à la fin de l’Euro puisque le Bondynois a clairement indiqué qu’il souhaitait se concentrer sur les prochaines échéances de l’équipe de France, de quoi laisser du temps à Florentino Pérez pour procéder à quelques ventes afin de renflouer les caisses en vue d’une éventuelle offensive pour Mbappé.

Le PSG n’abdique pas