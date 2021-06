Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mise au point de Florentino Pérez pour Kylian Mbappé !

Publié le 25 juin 2021 à 8h15 par T.M.

Du côté du Real Madrid, on espère bien évidemment accueillir Kylian Mbappé cet été. Un dossier sur lequel s’est prononcé Florentino Pérez.

En plein Euro avec l’équipe de France, Kylian Mbappé tranchera sur son avenir en club après cet événement. Le feuilleton va donc encore durer un certain temps autour de l’attaquant du PSG, dont le choix est attendu par tout le monde. Va-t-il prolonger ? Va-t-il opter pour un départ ? Les questions sont nombreuses, mais l’hypothèse d’un transfert ne cesse de prendre de l’ampleur. Et quand il s’agit d’évoquer un départ de Mbappé, tous les regards se tournent vers le Real Madrid où Florentino Pérez s’est d’ailleurs confié sur le dossier ces dernières heures.

« Mbappé est l’un des meilleurs, mais il n’est pas au Real Madrid »