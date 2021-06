Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour cette piste de longue date, le ton est donné !

Publié le 25 juin 2021 à 6h45 par Th.B.

Bien que le PSG prendrait en considération l’option Kalidou Koulibaly, il serait presque impossible à Leonardo de mettre la main sur le défenseur du Napoli.

Hormis Raphaël Varane, Sergio Ramos ou encore Ben White de Brighton, Leonardo aurait déposé son regard sur Kalidou Koulibaly. Depuis le retour du Brésilien à la tête de la direction sportive du PSG, le nom de Koulibaly revient avec insistance lors des sessions de transferts. Et alors que le directeur sportif du Paris Saint-Germain chercherait à injecter du sang neuf en défense centrale cet été, le profil du roc du Napoli serait une nouvelle fois scruté. Néanmoins, le sort pourrait déjà en être jeté.

L’ancien agent de Koulibaly jette un froid sur son transfert