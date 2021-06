Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha a bien préparé son coup pour Sergio Ramos !

Publié le 25 juin 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors que le PSG serait en quête d’un défenseur central, le nom de Sergio Ramos revient avec insistance ces derniers temps. Et ce serait tout sauf un hasard. Explications.

Depuis le départ de Thiago Silva pour Chelsea à l’été 2020, le PSG n’a jusqu’ici pas recruté de joueur pour combler le vide laissé par l’ancien capitaine parisien. En effet, Marquinhos a simplement retrouvé son poste de défenseur central aux côtés de Presnel Kimpembe. Cependant, il semblerait que Leonardo ait bien l’intention d’attirer un nouveau joueur au sein du club de la capitale. Et il se pourrait bien que ce soit un cador en la personne de Sergio Ramos, libre de tout contrat depuis l’annonce de son départ du Real Madrid dernièrement.

Leonardo dans le coup pour Ramos depuis cet hiver