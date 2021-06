Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà le onze-type colossal des pistes de Leonardo !

Publié le 25 juin 2021

Alors que le PSG semble bien parti pour vivre un mercato estival très agité, Leonardo aurait activé de nombreuses pistes XXL à tous les postes. De quoi parvenir à composer un onze-type des dossiers actuellement à l’étude…

Entre l’avenir très incertain de Kylian Mbappé et le départ annoncé de certains joueurs, le PSG s’active plus que jamais sur le marché des transferts ! Leonardo a déjà bouclé l’arrivée libre de Georginio Wijnaldum, et d’autres profils de joueurs internationaux sont annoncés dans le viseur du directeur sportif parisien. Voici le meilleur onze des profils annoncés dans le collimateur du PSG pour cet été.

Hakimi, Pogba, CR7…

Dans les buts, on notera bien évidemment la présence de Gianluigi Donnarumma dont l’arrivée au PSG serait déjà bouclée, mais toujours pas officielle, puisqu’il a validé sa visite médicale lundi. De droite à gauche dans une défense à 4, nous avons retenu les profils d’Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Raphaël Varane et Théo Hernandez. Le milieu de terrain est composé de Manuel Locatelli, Eduardo Camavinga et Paul Pogba, tous ciblés par Leonardo. Et enfin, en attaque, Moise Kean occupe la pointe, tandis que les deux superstars Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont là pour l’épauler. Une liste de profils qui en dit long sur les ambitions du PSG pour cet été…



Le onze-type des pistes du PSG :

Donnarumma - Hakimi, S.Ramos, Varane, Théo Hernandez - Locatelli, Camavinga, Pogba - Messi, Cristiano Ronaldo, Kean