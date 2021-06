Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros malaise révélé dans le dossier Kévin Gameiro !

Publié le 25 juin 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Annoncé tout proche d’une arrivée à l’OM alors qu’il est arrivé en fin de contrat avec le FC Valence, Kévin Gameiro était pourtant devenu indésirable aux yeux de Pablo Longoria lors de leur première collaboration.

Kévin Gameiro à l’OM, ça brûle ! À en croire les dernières tendances, l’ancien buteur du PSG devrait prochainement débarquer libre au sein du club phocéen, lui qui est arrivé au terme de son contrat avec le FC Valence. Une belle opportunité signée Pablo Longoria, qui l’avait dirigé par le passé au sein du club espagnol. Et dans un entretien accordé à Football Club de Marseille jeudi, le journaliste de Furia Liga François Miguel Boudet a pourtant lâché une anecdote pour le moins surréaliste sur la première collaboration entre le président de l’OM et Gameiro.

« Longoria a essayé de le vendre un peu partout… »