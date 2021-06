Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria, transfert... Cette révélation surréaliste sur Gameiro !

Publié le 24 juin 2021 à 20h10 par A.M.

Alors qu'il s'apprête à recruter Kevin Gameiro à l'OM, Pablo Longoria avait pourtant tout fait pour se séparer de l'attaquant français lorsqu'il était directeur sportif de Valence.

Très actif sur le marché, Pablo Longoria s'apprêterait à s'offrir Kevin Gameiro. Le contrat de l'attaquant de 34 ans s'achève le 30 juin et il va donc quitter Valence libre où il avait justement été recruté par l'actuel président de l'OM qui était alors directeur sportif au sein du club Ché . Cependant, Pablo Longoria n'aurait pas fait que recruter Kevin Gameiro puisque comme le raconte le journaliste de Furia Liga François Miguel Boudet, le dirigeant espagnol avait également tout fait pour s'en séparer.

«Longoria a essayé de le vendre un peu partout en Europe et même en Chine»