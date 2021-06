Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un danger à 12M€ pour la nouvelle piste de Longoria !

Publié le 24 juin 2021 à 13h10 par A.C.

Pablo Longoria aurait coché le nom de Nuno Tavares, jeune talent de Benfica qui pourrait venir épauler Jordan Amavi à l’Olympique de Marseille.

Le couloir droit de l’Olympique de Marseille pourrait bientôt avoir deux propriétaires. Le premier est déjà bien connu, puisque Pol Lirola serait tout proche de retrouver l’OM, à en croire la presse italienne. Le départ de Gennaro Gattuso de la Fiorentina aurait définitivement fait basculer ce dossier et il n’y aurait désormais plus aucun obstacle à un retour de l’Espagnol. Parallèlement, Pablo Longoria travaillerait également sur le transfert de Daniel Wass du FC Valence, alors qu’ Onda CERO révèle l’existence d’un accord total avec l’OM. Mais à gauche, les choses pourraient également bouger !

Le Napoli en pole pour Nuno Tavares ?