Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria sur le point de régler le premier chantier de l'été !

Publié le 23 juin 2021 à 14h30 par A.C.

Pablo Longoria met toute son énergie dans les négociations avec la Fiorentina, afin de récupérer Pol Lirola. Prêté à l’Olympique de Marseille cet hiver, le latéral droit a été l‘un des meilleurs joueurs de Jorge Sampaoli lors de la deuxième partie de saison.

C’est peut-être l’un des premiers dossiers activés par Pablo Longoria, en ce mercato estival. Séduit par les prestations de Pol Lirola, le président de l’Olympique de Marseille a rapidement envisagé de le recruter définitivement. Pas question toutefois de payer les 12M€ de son option d’achat, comme convenu lors du mercato hivernal avec la Fiorentina et Longoria a donc ouvert des négociations pour essayer de trouver un compromis. Tout a été toutefois ralenti par Gennaro Gattuso. Fraichement arrivé à la Fiorentina, le technicien italien a réclamé le retour de Lirola, un joueur sur lequel il voulait compter pour la saison prochaine. Un échec a même été envisagé du côté de l’OM, puisque Longoria a rapidement activé d’autres pistes...

Accord total entre l’OM et Daniel Wass

Ces derniers jours, en Espagne on a annoncé un intérêt prononcé pour Daniel Wass, qui connait bien la Ligue 1 pour l’avoir jouée avec Evian Thonon Gaillard. D’après les informations de Onda CERO , l’Olympique de Marseille aurait déjà trouvé un accord pour le Danois ! Un contrat de deux ans aurait en effet été offert à Wass, qui doit désormais attendre que l’OM et son club du FC Valence trouvent un accord. Cela pourrait vraisemblablement se boucler autour de 3M€ et offrir donc un nouveau renfort à Jorge Sampaoli. Mais Pablo Longora pourrait bien ne pas s’arrêter là...

Lirola plus proche que jamais de l’OM !