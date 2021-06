Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria se bat toujours dans ce dossier brûlant !

Publié le 23 juin 2021 à 13h10 par A.C.

Prêté par la Fiorentina lors du dernier mercato hivernal, Pol Lirola aimerait poursuivre sa carrière à l’Olympique de Marseille.

C’est l’un des dossiers chauds de Pablo Longoria actuellement. Très performant lors de la deuxième partie de saison, Pol Lirola a quitté l’Olympique de Marseille, où l’on tente le tout pour le tout afin de le récupérer. Ce dossier semble avoir basculé avec le départ de Gennaro Gattuso, qui insistait auprès de ses dirigeants pour récupérer Lirola à la Fiorentina. Désormais, Longoria négocie à nouveau avec La Viola pour pouvoir offrir le renfort de Lirola à Jorge Sampaoli.

Lirola de retour à la fin du mois de juin ?