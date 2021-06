Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une arrivée de Ramos au PSG ? La réponse du Real Madrid !

Publié le 25 juin 2021 à 10h15 par T.M.

Désormais libre, Sergio Ramos pourrait poser ses valises au PSG. De quoi faire réagir le président du Real Madrid, Florentino Pérez.

A 35 ans, Sergio Ramos, aujourd’hui libre suite à son départ du Real Madrid, ne devrait pas raccrocher les crampons de sitôt. La saison prochaine, on devrait donc revoir l’Espagnol sur les terrains. Mais avec quel maillot ? Alors que Sergio Ramos est très courtisé, c’est vers le PSG qu’il semblerait se diriger. Aujourd’hui, tous les indices tendent vers une arrivée du défenseur central au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino. Après le FC Séville et le Real Madrid, l’Espagnol s’apprête donc à entamer un nouveau chapitre et peut-être le dernier de sa carrière.

« Ça me rendrait heureux… »