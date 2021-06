Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme projet de Pochettino pour Sergio Ramos au PSG !

Publié le 25 juin 2021 à 1h00 par B.C.

À la recherche d’un nouveau club, Sergio Ramos négocierait avec le PSG en vue de la saison prochaine. Mauricio Pochettino jouerait un rôle majeur dans ce dossier, puisque l’Argentin aurait de grands projets pour le défenseur de 35 ans.

Après 16 années passées au Real Madrid, Sergio Ramos s’apprête à faire ses valises. Le défenseur espagnol quittera officiellement le club merengue à l’issue du mois, lorsque son contrat s’achèvera. À 35 ans, le futur ex-capitaine du Real Madrid est donc à la recherche d’un nouveau club, et malgré sa saison compliquée marquée par plusieurs blessures, de nombreux prétendants seraient à l’affût pour l’accueillir durant l’intersaison. Le PSG aurait notamment entamé les discussions avec Sergio Ramos, et Mauricio Pochettino ne serait pas étranger à cet intérêt.

Pochettino veut faire de Ramos son leader