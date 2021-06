Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma fait déjà une victime en interne !

Publié le 24 juin 2021 à 23h10 par A.D.

Alors qu'il s'apprêterait à rejoindre le PSG, Gianluigi Donnarumma devrait pousser Sergio Rico vers la sortie. Barré par la concurrence de Keylor Navas et potentiellement du portier italien, l'actuel deuxième gardien parisien serait clairement sur le départ.

Alors qu'Alphonse Areola ne souhaite pas jouer le rôle de doublure au PSG, derrière Keylor Navas, Leonardo a recruté Sergio Rico à l'été 2019. Très satisfaisant lorsque l'on faisait appel à lui lors de son prêt d'un an, le gardien espagnol a finalement été transféré définitivement lors du dernier mercato estival. Toutefois, avec l'arrivée plus que possible de Gianluigi Donnarumma, Sergio Rico ne devrait plus faire long feu au PSG.

Sergio Rico poussé vers la sortie par Gianluigi Donnarumma ?