Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tous les feux sont au vert pour Sergio Ramos !

Publié le 25 juin 2021 à 13h30 par G.d.S.S.

Arrivé au terme de son contrat avec le Real Madrid, Sergio Ramos est désormais libre, et le PSG souhaite en profiter pour le recruter cet été. D’ailleurs, plus rien ne semble désormais s’opposer à une arrivée du défenseur espagnol…

Au terme d’un feuilleton qui aura duré plusieurs mois et qui aura tenu en haleine l’ensemble des supporters du Real Madrid, le verdict est tombé la semaine passée : Sergio Ramos n’a pas prolongé son contrat arrivant à expiration avec le club merengue, et l’emblématique défenseur espagnol de 35 ans est désormais libre de tout engagement. Un choix fort de la part de Ramos, qui a vécu 16 belles années avec le Real Madrid, mais Florentino Pérez n’a jamais été en mesure de lui apporter satisfaction dans ses offres de prolongation de contrat. Et le président madrilène le reconnaît volontiers…

« Je ne veux pas parler de qui a raison ou non »

Interrogé au micro d’El Transistor, Pérez a donné sa version des faits au sujet du départ libre de Sergio Ramos cet été : « Cela m’a fait mal. J’aime Sergio comme un fils, c’est moi qui l’a recruté en 2005. J’adore Sergio et je ne vais pas parler de ce sujet. Il a été une légende du Real Madrid. Tout ce que nous devions dire sur le sujet a été dit. Je ne vais pas donner ma version. Nous lui offrions un contrat, nous lui avions dit qu’il avait un délai et il ne l’a pas accepté. Il pensait autre chose. Cela est arrivé avec d’autres joueurs. Je lui souhaite le meilleur et je ne veux pas parler ici de qui a raison ou non », assure le président du Real Madrid, qui affiche néanmoins quelques regrets de ne pas avoir pu conserver Sergio Ramos. D’autant que le PSG pourrait clairement en profiter…

Le PSG toujours en embuscade