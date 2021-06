Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'arrivée d'une grande star déjà bouclée par Leonardo ?

Publié le 25 juin 2021 à 23h45 par D.M.

A en croire le journaliste Thibaud Vézirian, Sergio Ramos devrait bien rejoindre le PSG dans les prochaines semaines et entrer en concurrence avec Presnel Kimpembe et Marquinhos.

Leonardo pourrait frapper fort lors de ce mercato estival. Après avoir bouclé l’arrivée de Georginio Wijnaldum, le PSG devrait officialiser dans les prochaines heures la venue de Gianluigi Donnarumma, en provenance du Milan AC. Mais le mercato est loin d’être terminé à Paris. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 18 juin dernier, le PSG est tout proche d’un accord avec l’Inter pour Achraf Hakimi et la formation espèrerait boucler ce dossier avant la fin de la semaine. Leonardo serait également en discussions avec Sergio Ramos, qui a annoncé son départ du Real Madrid.

« On me dit que Sergio Ramos au PSG c’est fait »