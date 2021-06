Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La date d’arrivée d’Achraf Hakimi enfin connue ?

Publié le 25 juin 2021 à 21h15 par B.C. mis à jour le 25 juin 2021 à 21h16

Comme vous l’a révélé le10sport.com, le PSG est proche de s’attacher les services d’Achraf Hakimi. Un accord total pourrait même être trouvé dès ce week-end.

C’est la priorité de Leonardo dans ce début de mercato. À la recherche d’un latéral droit, le PSG souhaite miser sur Achraf Hakimi, auteur d’une grande saison à l’Inter Milan. Les Nerazzurri ne vont pas retenir leur joueur en raison des problèmes financiers qu’ils rencontrent, mais celui-ci ne sera pas bradé pour autant. Les deux clubs sont en discussion depuis plusieurs semaines, et un accord serait enfin proche d’être trouvé comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com. Le PSG a accepté de se rapprocher des 70M€ pour récupérer Hakimi, et l’arrivée du Marocain dans la capitale ne ferait plus beaucoup de doutes.

Une arrivée avant le 30 juin ?