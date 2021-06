Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un club de Ligue 1 vient plomber les plans de Pablo Longoria !

Publié le 25 juin 2021 à 19h10 par La rédaction

Alors que l’OM et Pablo Longoria sont à la recherche d'un nouveau gardien pour remplacer Steve Mandanda, une piste s’éloignerait. Alexander Nübel, gardien du Bayern Munich, devrait bien rejoindre la Ligue 1 cet été, mais du côté de l'AS Monaco.

Sur le marché des transferts, Pablo Longoria est très actif pour construire un effectif solide à Jorge Sampaoli. Pour la question du gardien, le dirigeant espagnol penserait déjà à préparer l’après Steve Mandanda et à concurrencer le champion du monde. Ainsi, de nombreuses pistes ont fait surface du côté de l’OM, et notamment celle d’Alexander Nübel, gardien de 24 ans au Bayern Munich et doublure de Manuel Neuer. Une solution intéressante pour Pablo Longoria, mais aussi pour le portier allemand qui pourrait enfin avoir du temps de jeu. Cependant, les dernières nouvelles ne seraient pas rassurantes pour l’OM, car Alexander Nübel pourrait bien débarquer en Ligue 1 la saison prochaine, mais pas à Marseille.

Nübel devrait débarquer à Monaco