Mercato - OM : Quelle vente Longoria doit absolument boucler ?

Très actif pour renforcer l'effectif de l'OM, Pablo Longoria va également devoir vendre cet été. Plusieurs joueurs sont concernés par un éventuel départ, mais lequel faut-il vendre en priorité ?

Depuis l'ouverture du mercato estival, Pablo Longoria est sur tous les fronts et multiplie les pistes. La première recrue se nomme Gerson, mais de nombreuses autres arrivées se précisent à l'image de celles de Konrad de la Fuente, Kevin Gameiro, Mattéo Guendouzi voire Daniel Wass et David Luiz. L'OM devrait donc frapper fort cet été, mais afin de pouvoir se renforcer et continuer à dépenser sur le marché, il va falloir vendre. En effet, plusieurs joueurs sont partis libres, mais il faut désormais renflouer les caisses par le biais de vantes. Dans cette optique, quel joueur doit être principalement concerné ?

Quelle vente pour l'OM ?

En effet, plusieurs joueurs ont quitté l'OM libre à l'image de Florian Thauvin, Valère Germain, Yohann Pelé, Yuto Nagatomo ou encore Christopher Rocchia tandis que le prêts de Olivier Ntcham et Michaël Cuisance ont pris fin. Mais pour le moment, seul Hiroki Sakai a été vendu. L'international japonais a rejoint les Urawa Red Diamonds pour 1,5M€. Loin d'être suffisant compte tenu des finances de l'OM. Par conséquent, d'autres ventes sont attendus. Boubacar Kamara, dont le contrat s'achève en juin 2022, ainsi que Duje Caleta-Car, sont notamment concernés puisqu'ils possèdent les valeurs marchandes les plus importantes de l'effectif de Jorge Sampaoli. Les ventes de Kevin Strootman et Nemanja Radonjic, respectivement prêtés au Genoa et au Hertha Berlin la saison dernière, sont également souhaitées. Valentin Rongier et Dario Benedetto, qui n'entrent plus totalement dans les plans du technicien argentin, pourraient également partir. Autrement dit, Pablo Longoria a du pain sur la planche.



