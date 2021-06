Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, Arabie Saoudite... Cette nouvelle annonce fracassante sur la vente de l'OM !

Publié le 25 juin 2021 à 18h30 par Dan Marciano

Thibaud Vézirian persiste et signe. Malgré les nombreux démentis de Frank McCourt, le journaliste continue d'affirmer que l'OM devrait être prochainement vendu.

Malgré de nombreuses difficultés financières, l’OM compte bien être un acteur majeur de ce mercato estival. Pablo Longoria souhaite enregistrer l’arrivée de douze recrues et a activé de nombreuses pistes pour renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli. Gerson et Konrad de la Fuente devraient arriver à Marseille dans les prochains jours et signer leur contrat. Kevin Gameiro pourrait également poser ses valises à Marseille, tout comme Mattéo Guendouzi et David Luiz selon nos informations exclusives. Nommé à la présidence de l’OM en février dernier, Pablo Longoria est bien au centre de l’actualité durant cette session de transferts, reléguant ainsi au second plan les rumeurs sur une possible vente du club à des investisseurs saoudiens. Cela fait plusieurs mois qu’il est question d’un intérêt du prince saoudien, Al Walid Bin Talal, pour la formation de Frank McCourt. Mais à chaque fois, le propriétaire américain a mis les choses au clair. « J’en ai marre de le répéter, mais je le dis une dernière fois : l’OM n’est pas à vendre ! Toutes les rumeurs au sujet d’une vente ou d’une ouverture du capital sont des fake news. Nous avons l’argent qu’il faut et je suis là pour l’OM ! » a-t-il répété, il y a quelques jours, lors d’une rencontre avec les supporters marseillais. Mais malgré les nombreux démentis de Frank McCourt, certains journalistes continuent d’affirmer que l’OM devrait être vendu dans les prochains jours.

