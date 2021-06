Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces révélations sur l’avenir de William Saliba !

Publié le 25 juin 2021 à 17h10 par T.M.

Faisant partie des recrues espérées par Jorge Sampaoli et Pablo Longoria, William Saliba ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait.

Cet été, les recrues seront nombreuses à l’OM et Pablo Longoria recherche du renfort à tous les postes pour offrir des solutions à Jorge Sampaoli. L’entraîneur argentin semble d’ailleurs savoir très bien ce qu’il veut. Et en défense central, Sampaoli voudrait notamment aligner un trio composé d’Alvaro Gonzalez, David Luiz et William Saliba. Alors que le Brésilien se rapprocherait de jour en jour de l’OM, tout resterait encore à faire pour le joueur d’Arsenal, qui revient d’un prêt à l’OGC Nice. Et pour Saliba, l’avenir est très incertain…

Jouer à Arsenal ou ailleurs ?