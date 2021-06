Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Luis Campos valide totalement cette piste de Longoria !

Publié le 25 juin 2021 à 4h30 par T.M.

Alors que Matteo Guendouzi se rapproche d’un transfert vers l’OM, Luis Campos a dit tout le bien qu’il pensait du joueur d’Arsenal.

Après Gerson, l’OM devrait encore se renforcer au milieu de terrain cet été. Et l’objectif de Jorge Sampaoli et de Pablo Longoria est très clair : Matteo Guendouzi. De retour à Arsenal après un prêt au Hertha Berlin, l’international Espoirs français devrait refaire ses valises. Pour aller à l’OM ? Comme le10sport.com vous l’a révélé, les Phocéens sont idéalement placés pour accueillir Guendouzi, bien qu’Arsenal se montre très gourmand pour cette opération.

« Il a un grand avenir devant lui »