Mercato - PSG : Kimpembe sera le grand gagnant de l’arrivée de Sergio Ramos !

Publié le 25 juin 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que Sergio Ramos semble se rapprocher du PSG, Eric Rabesandratana estime que le défenseur espagnol pourrait faire progresser Presnel Kimpembe.

« Espérons que Sergio vienne au PSG. Si je pouvais le signer pour le Barça, je le signerais aussi. S’il venait au PSG, je serais heureux et je sais que cela nous aiderait à gagner la Ligue des champions, avec laquelle on a du mal ». A l'image de Samuel Eto'o, l'arrivée de Sergio Ramos au PSG est très attendue. Il faut dire que le défenseur espagnol, qui va quitter le Real Madrid cet été, et serait en contact avec le club de la capitale. Mais une telle arrivée intrigue compte tenu des prestations de Marquinhos et Presnel Kimpembe. Toutefois, Eric Rabesandratana estime que cela pourrait être positif pour les actuels défenseurs du PSG.

«Kimpembe doit encore progresser»