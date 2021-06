Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Gerson, Longoria pourrait boucler une nouvelle recrue !

Publié le 25 juin 2021 à 16h30 par A.C.

On commence à voir les contours de ce que pourrait être l’Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli, la saison prochaine.

Le mercato de l’Olympique de Marseille passe à la vitesse supérieure. Comme nous vous l’avons annoncé sur le10sport.com, Pablo Longoria va boucler l’arrivée de Gerson pour une valeur totale de 30M€. Une information confirmée par RMC Sport , qui explique que le Brésilien serait attendu à Marseille ce dimanche pour passer ses visites médicales et signer son contrat, avec une officialisation qui pourrait se faire en début de semaine. Gerson ne devrait être que le premier d’une longue liste de recrues, comme Pol Lirola et Daniel Wass qui pourraient bientôt poser leurs valises à l’OM. Mais le poste qui pourrait également connaitre des changements est celui de gardien de but, chasse gardée du capitaine Steve Mandanda depuis plusieurs années déjà.

L’OM active la piste Pau Lopez

Ce vendredi, Sky Sport Italia a révélé que l’Olympique de Marseille aurait approché un gardien de Serie A. Il s’agirait vraisemblablement de Pau Lopez, actuellement sous contrat avec l’AS Roma jusqu’en 2024. Gianluca Di Marzio explique que pour le moment l’OM s’en serait tenu à une simple prise de renseignement, mais les choses pourraient rapidement bouger. José Mourinho, le nouvel entraineur de la Roma, ne compterait pas du tout sur Pau Lopez et aurait demandé à ses dirigeants de le vendre au cours de ce mercato estival. Reste à savoir si l’OM saura faire la bonne offre...

Poussé vers la sortie à Rome par Mourinho !