Mercato - PSG : Griezmann, Barcelone... Un incroyable scénario à l'étude pour Mbappé ?

Publié le 25 juin 2021 à 22h15 par D.M.

Selon le journaliste Thibaud Vézirian, le FC Barcelone pourrait bien tenter sa chance avec Kylian Mbappé, à condition que le club parvienne à vendre Antoine Griezmann lors de ce mercato estival.

L’avenir de Kylian Mbappé continue de faire l’objet de nombreuses spéculations. Lié au PSG jusqu’en 2022, l’international français pourrait annoncer son départ après l’Euro. Mais où pourrait-il atterrir ? La presse espagnole indique, depuis plusieurs mois, que le champion du monde 2018 est le grand objectif du Real Madrid, qui attend patiemment l’annonce du joueur pour pouvoir passer à l’action. Comme annoncé par le 10 Sport dès le 25 avril 2020, et confirmé par The Daily Star ce vendredi, Liverpool apprécie les qualités de Mbappé et pourrait transmettre aussi une offre au PSG.

Le FC Barcelone suivrait Mbappé