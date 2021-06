Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une réunion cruciale organisée pour l'avenir de Kylian Mbappé ?

Kylian Mbappé avait pour projet de quitter le PSG et de rejoindre le Real Madrid selon le journaliste Thibaud Vézirian. L'entourage du joueur aurait prévu de rencontrer les dirigeants parisiens afin de faire le point sur son avenir.

Le suspense est à son comble ! Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé n’a toujours pas dévoilé sa décision. En discussions depuis de nombreux mois avec ses dirigeants, le joueur n’a pas trouvé d’accord et pourrait quitter la Ligue 1 lors de ce mercato estival. Comme indiqué par le 10 Sport dès le 25 avril 2020, Jürgen Klopp souhaite l’accueillir dans son effectif à Liverpool, mais le Real Madrid ferait office de favori selon la presse espagnole, même si Florentino Perez n’a pas souhaité évoqué l’avenir de Kylian Mbappé ce jeudi : « Mbappé ? Je ne parle pas des joueurs qui ne sont pas au Real Madrid. Je sais que les socios veulent les meilleurs. Tout le monde connait ma politique, que les meilleurs jouent ici. Les équipes ont besoin de se renouveler et nous sommes dans cette étape de renouvellement. Mais je ne veux pas parler de joueurs qui ne sont pas au Real Madrid car c’est un manque de respect. Viendront ceux qui sont et qui je pense sont les meilleurs. Mbappé est l’un des meilleurs, mais il n’est pas au Real Madrid ».

Mbappé prépare sa sortie ?