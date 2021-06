Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kimpembe, Marquinhos... Les plans de Pochettino avec Sergio Ramos dévoilés !

Publié le 25 juin 2021 à 17h45 par D.M.

Libre de tout contrat, Sergio Ramos donnerait sa priorité au PSG. Cela tombe bien puisque Mauricio Pochettino souhaiterait l'accueillir dans son effectif, malgré les présences de Marquinhos et de Presnel Kimpembe.

L’aventure de Sergio Ramos au Real Madrid va prendre fin cet été. Agé de 35 ans, le défenseur espagnol n’est pas parvenu à trouver un accord avec ses dirigeants pour prolonger son contrat. Libre de s’engager avec l’équipe de son choix, le joueur aurait déjà pris sa décision. Selon Foot Mercato , Sergio Ramos donnerait sa priorité au PSG et aurait pris contact avec plusieurs joueurs parisiens à l’instar de Neymar ou encore de son ancien coéquipier au Real Madrid Keylor Navas. Une arrivée qui pourrait également ravir Mauricio Pochettino.

Pochettino ferait le forcing auprès de ses dirigeants