Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : PSG, City… Un cadre de Koeman prend une énorme décision pour son avenir !

Publié le 25 juin 2021 à 17h30 par B.C.

Très courtisé sur le marché des transferts ces derniers mois, Jordi Alba n’aurait pas l’intention de quitter le FC Barcelone, alors que son contrat avec le club culé court jusqu’en juin 2024.

Élu à la tête du FC Barcelone en mars dernier, Joan Laporta avait clairement annoncé qu’il comptait procéder à de grands changements pour relancer le club culé, toujours marqué par l’humiliation face au Bayern Munich (8-2) lors du dernier Final 8 de la Ligue des champions. Le président blaugrana a tenu promesse puisque quatre renforts sont déjà venus compléter l’effectif de Ronald Koeman. Sergio Agüero, Eric Garcia, Emerson et Memphis Depay se sont engagés en faveur du FC Barcelone, et le recrutement devrait se poursuivre durant l’été. Un milieu de terrain est notamment attendu après l’échec des négociations avec Georginio Wijnaldum, qui a finalement rejoint le PSG. Pour parvenir à ses fins, Joan Laporta devra au préalable se séparer de plusieurs éléments pour renflouer les caisses, et peu de joueurs apparaissent comme des éléments intransférables. Ces derniers jours, le nom de Jordi Alba a été évoqué pour un possible transfert cet été, mais l’international espagnol aurait d’autres plans en tête.

Jordi Alba veut rester au Barça

Actuellement avec la sélection espagnole pour l’Euro, Jordi Alba a la cote sur le marché des transferts. Mundo Deportivo a révélé cette semaine que l’Inter Milan avait dégainé une offre pour s’attacher les services du latéral gauche de 32 ans. Les Nerazzurri souhaiteraient inclure un joueur dans l’opération pour ne pas avoir à débourser d’indemnité, et les profils de Milan Skriniar, Marcelo Brozovic, Alessandro Bastoni ou encore Lautaro Martinez intéresseraient notamment le club catalan. Cependant, les discussions entre les deux clubs devraient rapidement prendre fin. En effet, Marca annonce ce vendredi que Jordi Alaba ne veut pas quitter le FC Barcelone cet été et souhaite honorer son contrat jusqu’à son terme. Pourtant, les options n’ont pas manqué à l’international espagnol.

PSG, City… Alba a la cote