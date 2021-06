Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez est passé à l’action dans ce dossier à 80M€ !

Publié le 25 juin 2021 à 17h00 par H.G.

Alors que le Real Madrid est à la recherche d’un nouveau défenseur central, le club de la capitale espagnole serait passé à l’offensive avec un international français.

Après le départ de Sergio Ramos au terme de son contrat et la possible vente de Raphaël Varane cet été, celui-ci n’ayant toujours pas prolongé son bail expirant en juin 2022, le Real Madrid risque de n’avoir d’autre choix que d’enrôler un nouveau défenseur central cet été. En effet, il a déjà perdu l’un de ses piliers, et le second pourrait suivre, chose qui va donc forcer la direction madrilène à se reconstruire une charnière centrale. Dans cette optique, le nom de Jules Koundé a été évoqué comme l’une des pistes du Real Madrid, et la Casa Blanca serait visiblement passée à l’action.

Le Real Madrid offre 50 M€ pour Jules Koundé !