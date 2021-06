Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les confidences de Florentino Pérez sur le cas Gareth Bale !

Publié le 25 juin 2021 à 13h00 par T.M.

Son prêt à Tottenham s’étant terminé, Gareth Bale est attendu au Real Madrid, où Carlo Ancelotti semble vouloir le relancer. Et Florentino Pérez ? Le président madrilène a fait le point.

Avec le retour de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid, les cartes sont redistribuées pour tout le monde et cela vaut surtout pour Gareth Bale. Alors qu’il était inconcevable de voir le Gallois revenir de son prêt à Tottenham avec Zinedine Zidane, désormais c’est une histoire bien différente. D’ailleurs, Ancelotti semblerait compter sur l’ailier de 31 ans, souhaitant le relancer après des moments très compliqués au Real Madrid. Et visiblement, Florentino Pérez pourrait ne pas s’opposer à cette idée avec Gareth Bale.

« C’est un grand joueur »