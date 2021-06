Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Hazard, Bale… Ancelotti se lance une grande mission !

Publié le 23 juin 2021 à 11h30 par T.M.

Nommé entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti aurait donc pour mission de mener la révolution souhaitée par Florentino Pérez. Mais entre les deux hommes forts de la Casa Blanca, il pourrait bien y avoir certaines divergences, notamment concernant Eden Hazard et Gareth Bale.

Fatigué du climat autour du Real Madrid et des constantes critiques à son égard, Zinedine Zidane a préféré dire stop. Bien qu’il avait encore un an de contrat, l’entraîneur français a quitté son poste sur le banc merengue et après quelques jours de recherches, se penchant sur différents profils, les Madrilènes ont finalement décidé de rappeler un visage bien connue du côté de la Casa Blanca : Carlo Ancelotti. Déjà passé par le banc du Real Madrid entre 2013 et 2015, l’Italien a quitté Everton pour répondre favorablement à la demande de Florentino Pérez. Et à peine arrivé, Ancelotti a déjà du travail puisqu’il doit remodeler l’effectif du Real Madrid. Avec quels joueurs décidera-t-il donc de partir à la guerre ? Alors que plusieurs indésirables seraient poussés vers la sortie par les Merengue afin de renflouer les caisses, l’entraîneur de 62 ans semble visiblement avoir d’autres plans en ce qui concerne Eden Hazard et Gareth Bale.

Relancer Hazard et Bale !