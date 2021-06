Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Perez craint le pire avec Eden Hazard !

Publié le 22 juin 2021 à 23h00 par D.M.

Les dernières déclarations d'Eden Hazard sur sa forme physique inquièteraient fortement le Real Madrid, qui tente de le vendre lors de ce mercato estival.

Kylian Mbappé devrait sceller son avenir dans les prochaines semaines. Après l’Euro, le joueur va annoncer s’il prolonge, ou pas, son contrat avec le PSG. Un départ vers le Real Madrid reste d’actualité pour Mbappé, et son arrivée pourrait compliquer un peu plus la tâche d’Eden Hazard. En effet, l’international français pourrait être placé sur le flanc gauche et pourrait entrer en concurrence avec l’ancien joueur de Chelsea. Pas épargné par les blessures à la cheville ces derniers mois, Hazard espère encore retrouver son niveau, malgré une cheville fortement fragilisée.

Florentino Perez est inquiet après la sortie d'Hazard