Mercato - PSG : Un départ inespéré se confirme !

Publié le 22 juin 2021 à 22h45 par D.M.

En manque de temps de jeu au PSG, Mitchel Bakker figurerait bien sur les tablettes de la Juventus, à la recherche d'un latéral gauche.

« Nous verrons quelle sera la perspective pour la saison prochaine. Il y a de l’intérêt, mais je suis curieux de savoir quels sont les projets du PSG. Je ne sais pas encore si je resterai, mais je ne peux pas me plaindre après cette saison ». Interrogé sur son avenir, Mitchel Bakker souhaite s’entretenir avec son entraîneur et ses dirigeants avant de prendre une décision. Il faut dire que son temps de jeu a chuté notamment depuis l’arrivée sur le banc du PSG de Mauricio Pochettino. Un départ lors de ce mercato ne serait pas exclu pour Bakker, annoncé dans le viseur d’un prestigieux club européen.

L'intérêt de la Juve pour Bakker est confirmé