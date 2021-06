Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut faire le ménage dans l'effectif de Pochettino !

Publié le 22 juin 2021 à 20h30 par Dan Marciano

D'ici la fin du mercato estival, plusieurs recrues sont attendues au PSG. Le club parisien va également tenter de se séparer de nombreux joueurs, qui ne rentrent pas dans les plans de Mauricio Pochettino.

Le mercato estival risque d’être agité du côté de la capitale. A un an de la Coupe du monde organisée au Qatar, le PSG a bien l’intention de bâtir une équipe capable de remporter, enfin, la Ligue des champions. Demi-finaliste de la dernière édition, le club parisien compte bien se montrer actif et renforcer considérablement l’effectif de Mauricio Pochettino. Une manière aussi de convaincre Kylian Mbappé, désireux d’évoluer dans une équipe compétitive. Le PSG a déjà mis la main dur Georginio Wijnaldum et devrait officialiser dans les prochaines heures l’arrivée de Gianluigi Donnarumma. Leonardo est aussi sur le point de boucler l’opération Achraf Hakimi. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, le PSG et l’Inter sont proches d’un accord pour l’arrivée de l’international marocain. Le club parisien voudrait aussi recruter un défenseur central. Toujours selon nos informations, Nasser Al-Khelaïfi souhaite enregistrer le retour de David Luiz. Raphaël Varane et Sergio Ramos sont d’autres noms annoncés dans le viseur du PSG. Une chose est sûre, plusieurs mouvements sont attendus dans les prochaines semaines. Car si la formation parisienne veut accueillir de nombreux renforts, elle cherche aussi à se séparer de plusieurs éléments.

Leonardo va discuter avec Raiola pour Bakker et Areola

En discussions constantes avec Mino Raiola ces dernières semaines pour boucler le dossier Gianluigi Donnarumma, Leonardo va encore collaborer avec l’agent. Et pour cause, le directeur sportif pourrait se séparer de plusieurs clients de Raiola à commencer par Mitchel Bakker. Arrivé sous l’ère Antero Henrique, le latéral gauche a perdu sa place sous les ordres de Mauricio Pochettino et pourrait quitter le PSG. Selon la Gazzetta dello Sport , la Juventus apprécierait ses qualités et pourrait passer à l’action dans les prochaines semaines. Interrogé sur son avenir il y a quelques jours, Bakker voulait connaître les plans de Pochettino avant de prendre une décision : « Nous verrons quelle sera la perspective pour la saison prochaine. Il y a de l’intérêt, mais je suis curieux de savoir quels sont les projets du PSG. Je ne sais pas encore si je resterai, mais je ne peux pas me plaindre après cette saison ». Autre protégé de Mino Raiola, Alphonse Areola n’est plus en odeur de sainteté à Paris. Prêté la saison dernière à Fulham, le portier n’est plus désiré au PSG, qui dispose dans son effectif de plusieurs gardiens de qualités avec Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas ou encore Sergio Rico. Sous contrat jusqu’en 2023 avec son club formateur, Areola pourrait rebondir en France. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, le LOSC pense à lui pour remplacer Mike Maignan, mais l’international français devra consentir un effort financier s’il souhaite jouer avec les champions de France et disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Et d’autres seconds couteux pourraient également franchir la porte de sortie.

Rafinha, Sarabia et Icardi sur le départ en cas de grosse offre ?