Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Incroyable coup de tonnerre pour l'avenir de Mbappé ?

Publié le 25 juin 2021 à 17h15 par D.M.

A en croire plusieurs sources, Kylian Mbappé pourrait bien quitter le PSG lors de ce mercato estival. Annoncé comme une cible de longue date du Real Madrid, le joueur suscite également l'intérêt de Liverpool.

Actuellement avec l’équipe de France pour disputer l’Euro, Kylian Mbappé continue de maintenir le suspense quant à sa situation contractuelle. Lié au PSG jusqu'en 2022, le joueur n’a toujours pas prolongé son contrat et pourrait bien quitter la capitale lors de ce mercato estival selon Daniel Riolo : « Je sais que Mbappé a demandé à partir. Mais c’est compliqué car il faut trouver un club qui a l’argent pour le payer. Il ne veut pas rester, car il ne croit pas au projet de Leonardo ». Le Real Madrid est annoncé comme le grand favori pour l’accueillir, mais un autre club prestigieux surveille de près la situation de Mbappé.

Liverpool prêt à relancer le feuilleton Mbappé ?