Mercato - PSG : Une nouvelle opération colossale évoquée autour de Mauro Icardi !

Publié le 25 juin 2021 à 14h15 par T.M.

Alors que l’avenir de Mauro Icardi pourrait ne pas forcément s’écrire au PSG, l’Argentin pourrait bien être inclus dans une grosse opération avec la Juventus.

Joueur du PSG depuis deux saisons maintenant, Mauro Icardi pourrait ne plus le rester très longtemps. En effet, auteur d’un dernier exercice plutôt décevant, l’Argentin pourrait faire ses valises à l’occasion de ce mercato estival. Les rumeurs se font de plus en plus nombreuses concernant l’attaquant de Mauricio Pochettino, qui pourrait faire son retour en Italie, où il a gardé une très belle cote après son passage à l’Inter Milan. La Juventus serait notamment très intéressée par Mauro Icardi, et pour l’avenir, Massimiliano Allegri pourrait bien mettre sur pied un échange de joueur.

Arthur Melo contre Mauro Icardi ?