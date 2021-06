Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s’active en coulisse pour l’avenir de Paul Pogba !

Publié le 25 juin 2021 à 12h45 par T.M.

Une fois n’est pas coutume, l’avenir de Paul Pogba est l’un des gros feuilletons du marché des transferts. Néanmoins, Manchester United voudrait y mettre un terme au plus vite…

« Je ne pense pas à mon avenir, je suis seulement concentré sur l’Euro ». Paul Pogba l’a dernièrement annoncé, il n’a clairement pas la tête à penser à son avenir, lui qui a encore un an de contrat avec Manchester United. Il n’empêche que ce feuilleton fait énormément parler et les rumeurs sont nombreuses. N’étant lié plus que jusqu’en 2022 avec les Red Devils, Pogba pourrait être l’une des grosses occasions à saisir lors de ce mercato. D’ailleurs, le PSG ou encore la Juventus seraient à l’affût pour récupérer le champion du monde français, mais cela serait sans compter sur Manchester United.

La machine est en marche pour une prolongation !