Mercato - Real Madrid : Pochettino, Conte… Les dessous du retour d’Ancelotti dévoilés !

Publié le 25 juin 2021 à 12h30 par T.M.

Ayant assisté impuissant au départ de Zinedine Zidane, Florentino Pérez a donc dû se mettre en quête d’un nouvel entraîneur pour le Real Madrid. Alors que ce choix s’est porté sur Carlo Ancelotti, le président merengue est revenu sur ce dossier.

Du côté du Real Madrid, Florentino Pérez souhaitait opérer une révolution, mais une grande inconnue persistait. Zinedine Zidane allait-il toujours être à la tête de la Casa Blanca pour mener à bien ces changements ? Finalement, la réponse est tombée il y a quelques jours, c’est non. En effet, Zizou a choisi de quitter ses fonctions au Real Madrid. Sortant d’une saison très compliquée, l’entraîneur français a voulu passer à autre chose et a ainsi fait ses valises, au grand dam de Florentino Pérez. « Cela ne m’a pas surpris. C’était une des possibilités. Je le connais. Cette année a été difficile et cela l’a fatigué d’entraîner. J’ai lutté pour qu’il reste. J’était tout l’après-midi avec lui pour le convaincre. Zidane est très clair, quand il est qu’il veut partir, il est déjà parti. (…) Si cela ne tenait qu’à moi, il reviendrait entraîner le Real Madrid. Mais bon… », a confié Florentino Pérez pour El Transistor .

« Nous avons pensé que Carlo Ancelotti pouvait être une bonne solution »