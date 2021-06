Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La porte s’ouvre pour cette star de Pep Guardiola !

Publié le 25 juin 2021 à 16h00 par T.M.

Après Sergio Agüero et Eric Garcia, le FC Barcelone pourrait encore accueillir des recrues en provenance de Manchester City. Et cela pourrait très bien être le cas avec Bernardo Silva.

Alors que le mercato estival vient à peine d’ouvrir ses portes, le FC Barcelone s’est déjà montré très actif, enregistrant pas moins de 4 recrues avec Sergio Agüero, Eric Garcia, Emerson et Memphis Depay. Toutefois, cela serait loin d’être terminé en Catalogne et Ronald Koeman pourrait encore accueillir de nouveaux joueurs et ce malgré l’état des finances actuel du Barça. Et c’est du côté de Manchester City que le FC Barcelone pourrait trouver son bonheur. Après Agüero et Garcia, d’autres protégés de Pep Guardiola pourraient débarquer au Camp Nou à l’instar d’Aymeric Laporte, Joao Cancelo, Bernardo Silva et Riyad Mahrez, annoncés dans le viseur barcelonais ces derniers jours.

Un gros coup à jouer avec Bernardo Silva !