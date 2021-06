Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers un scénario catastrophe pour Philippe Coutinho ?

Publié le 25 juin 2021 à 21h30 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone essaye de se débarrasser de ses indésirables, à l'instar de Philippe Coutinho, Joan Laporta serait dans une impasse concernant le Brésilien.

Revenu récemment à la tête du FC Barcelone, Joan Laporta veut démarrer un nouveau cycle avec le club catalan. Pour cela, le président barcelonais souhaiterait notamment faire le ménage au sein de l’effectif. Si plusieurs arrivées importantes ont déjà eu lieu avec Sergio Agüero ou encore Memphis Depay, de nombreux dossiers restent encore en suspens. Celui de Philippe Coutinho, plus gros transfert du FC Barcelone qui s’est transformé en un échec total, est un problème pour Joan Laporta. Et cette affaire pourrait même tourner en un scénario catastrophe pour le FC Barcelone.

Barcelone doit encore verser 69M€ à Liverpool pour Coutinho