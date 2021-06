Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros coup de froid pour Jordi Alba !

Publié le 25 juin 2021 à 15h00 par A.C.

Plus vraiment dans les plans de Ronald Koeman, Jordi Alba pourrait quitter le FC Barcelone au cours de ce mercato estival.

Joan Laporta a des grands projets pour le FC Barcelone, mais ne semble pas vraiment avoir les moyens de les réaliser. Pour le moment, les Catalans se sont en effet contentés de recruter des joueurs en fin de contrat, de Memphis Depay à Eric Garcia. Car pour dépenser, le Barça devra surement vendre et certains cadres pourraient être poussés vers la sortie. Cela pourrait être le cas de Jordi Alba, qui ne serait plus vraiment apprécié par Ronald Koeman. Mundo Deportivo a d’ailleurs annoncé que Alba pourrait rebondir à l’Inter, dans une opération comprenant notamment Milan Skriniar et Alessandro Bastoni.

L’Inter a refusé l’offre du Barça