Mercato - OM : Sampaoli toujours dans le coup pour Vidal ? La réponse !

Publié le 25 juin 2021 à 13h10 par A.C.

Poussé vers la sortie à l’Inter, Arturo Vidal est annoncé dans le viseur de l’OM de son ancien mentor Jorge Sampaoli.

Un titre de champion d’Italie et puis s’en va. Réclamé par Antonio Conte l’été dernier, Arturo Vidal semble plus proche que jamais d’un départ de l’Inter. Son salaire de 6,5M€ par an serait devenu un véritable poids pour les Nerazzurri , qui seraient même disposés à résilier son contrat, qui court jusqu’en juin 2022. Cela n’a pas échappé à l’Olympique de Marseille, puisque Jorge Sampaoli aurait personnellement appelé son ancien joueur, pour le convaincre de relancer sa carrière dans le sud de la France. Mais l’OM ne semble pas vraiment être une priorité pour Vidal, qui a d’ailleurs récemment évoqué son rêve d’évoluer un jour à Flamengo.

L’OM n’est plus dans les plans de Vidal