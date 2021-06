Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arturo Vidal lâche un nouvel indice sur son avenir !

Publié le 24 juin 2021 à 15h10 par A.C.

Annoncé dans le viseur de Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille, Arturo Vidal semble avoir d’autres plans en tête.

Champion d’Italie avec l’Inter cette saison, Arturo Vidal ne semble plus être le bienvenu à Milan. Son club a en effet besoin d’argent et son salaire de 6,5M€ est devenu un véritable poids, avec les dirigeants qui seraient même disposés à le libérer dès maintenant de son contrat, qui court jusqu’en juin 2022. L’une des pistes les plus chaude mènerait Vidal à l’Olympique de Marseille, où il pourrait retrouver son ancien mentor Jorge Sampaoli. Mais le Chilien ne semble visiblement pas avoir planifié une arrivée à l’OM pour le moment...

« J’ai toujours dit que mon rêve est de jouer un jour pour Flamengo »