Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gerson enfin arrivé à Marseille ?

Publié le 27 juin 2021 à 17h45 par A.C.

L’officialisation du transfert de Gerson à l’Olympique de Marseille ne devrait pas tarder.

C’est le premier coup bouclé par Pablo Longoria en ce mercato estival. Comme nous vous l’avons révélé en exclusivité sur le10sport.com, l’Olympique de Marseille va dépenser 30M€ au total pour s’attacher les services de Gerson. Passé notamment par l’AS Roma et la Fiorentina le Brésilien serait une demande de Jorge Sampaoli lui-même, qui a eu l’occasion de l’observer plusieurs fois sous le maillot de Flamengo, lorsqu’il entrainait Santos puis l’Atlético Mineiro. Il a d’ailleurs récemment fait ses adieux au club carioca, mais du côté de l’OM on semble toujours l’attendre...

Gerson a atterri à Marseille ce dimanche