Mercato - OM : Sampaoli reçoit une grande nouvelle pour Gerson !

Publié le 27 juin 2021 à 14h10 par La rédaction

Cherchant à renforcer le milieu de terrain de l'OM, Pablo Longoria serait tout proche de boucler l'arrivée de Gerson. Et le joueur pourrait ne pas prendre part aux Jeux Olympiques pour éviter le clash avec son futur nouveau club.

Voulant renforcer l’effectif de l’OM, Pablo Longoria a jeté son dévolu sur Gerson, milieu de terrain de Flamengo. Et comme le10sport.com vous l’avait révélé, tout serait très proche d’être bouclé. Il ne manquerait plus que la visite médicale pour que le joueur de 24 ans soit officiellement un élément de l’effectif de Jorge Sampaoli. Et si Gerson a la volonté de participer aux Jeux Olympiques fin juillet, il ne devrait pas causer plus de problèmes que cela à la direction marseillaise.

Gerson pourrait ne pas faire les JO