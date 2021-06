Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour Pol Lirola, c’est terminé !

Publié le 27 juin 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors que la Fiorentina serait toujours ouverte quant à la vente de Pol Lirola ou bien un prêt avec obligation d’achat avoisinant les 12M€, l’OM refuserait de payer ladite somme.

Prêté pour l’intégralité de la seconde partie de saison à l’OM, Pol Lirola s’est rapidement adapté au football phocéen et à son nouvel entraîneur Jorge Sampaoli arrivé à la toute fin du mois de février. Cependant, Pablo Longoria aurait rapidement refusé de s’aligner sur les 12M€ convenus avec la Fiorentina concernant son option d’achat non obligatoire. Résultat, le président de l’OM aurait refusé de débourser cette somme à l’issue du prêt de Lirola à l’Olympique de Marseille, cherchant à amener les dirigeants de La Viola à revoir leurs ambitions salariales à la baisse pour le transfert du latéral droit qui a fait savoir à plusieurs reprises sa volonté de poursuivre à l’OM.

L’OM ne veut pas payer