Mercato - OM : Longoria reçoit une mauvaise nouvelle pour son recrutement !

Publié le 27 juin 2021 à 5h30 par T.M.

Ces derniers jours, il était annoncé que Daniel Wass se rapprochait d’un transfert à l’OM. Or, du côté de Valence, on ne voit pas les choses de la même manière.

Alors que l’OM s’apprête à officialiser les arrivées de Gerson et de Konrad de la Fuente, d’autres renforts vont suivre sur la Canebière. Et selon les derniers échos, plusieurs dossiers semblent très bien avancés. Cela vaudrait notamment pour Daniel Wass. Aujourd’hui à Valence, le Danois, passé par Evian TG, pourrait ainsi faire son retour en Ligue 1. Souhaitant rejoindre l’OM, Wass pourrait toutefois se heurter à la volonté de son entraîneur, José Bordalas.

« Je compte sur lui »