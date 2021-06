Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça s’accélère pour cette grosse opération avec Mourinho !

Publié le 27 juin 2021 à 22h45 par La rédaction

Pour continuer à renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria aurait activé deux pistes en Serie A : Pau Lopez et Cengiz Under. Selon la presse italienne, l’OM pourrait être fixé en milieu de semaine prochaine.

Omniprésent sur le mercato depuis qu’il est ouvert, Pablo Longoria aurait activé des nouveaux dossiers du côté de la Serie A. Comme révélé par Le 10 Sport, un accord a déjà été trouvé pour le transfert de Gerson qui vient d’arriver à Marseille. Et maintenant, le président de l’OM passe la vitesse supérieure pour ramener un gardien et un ailier sur la Canebière. Pau Lopez et Cengiz Under, les deux Romains, seraient les nouvelles pistes de l’OM.

Les négociations avancent entre la Roma et l’OM