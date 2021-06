Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria menacé par le Barça ? La réponse !

Publié le 27 juin 2021 à 19h10 par A.C.

La presse espagnole assure que le FC Barcelone souhaiterait mettre des bâtons dans les roues de Pablo Longoria et de l’OM.

Pablo Longoria connait à la perfection la Serie A, puisqu’il a travaillé par le passé à Sassuolo, à l’Atalanta, mais surtout à la Juventus. Pour renforcer l’Olympique de Marseille, il s’est donc souvent tourné vers l’Italie et cela lui a plutôt réussi avec Pol Lirola et Arkadiusz Milik. Sky Sport Italia a ainsi annoncé que Longoria aurait activé une nouvelle piste dans le championnat transalpin avec Pau Lopez, qui est poussé vers la sortie du côté de l’AS Roma. Mundo Deportivo a toutefois calmé les ardeurs de l’OM ce dimanche, expliquant que Lopez serait également suivi par le FC Barcelone, le FC Valence ou encore Grenade.

Le Barça n'aurait jamais contacté Lopez