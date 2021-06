Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça sent bon pour cette double opération avec José Mourinho !

Publié le 26 juin 2021 à 13h30 par T.M.

Attendant de nombreuses recrues durant ce mercato estival, l’OM pourrait notamment trouver son bonheur du côté de l’AS Rome, au sein de l’effectif de José Mourinho. Et prochainement, Pablo Longoria pourrait bien régler deux arrivées en provenance de la capitale italienne.

En début de semaine prochaine, Gerson et Konrad de la Fuente sont attendus à Marseille pour effectuer leur visite médicale et signer leur contrat avec l’OM. Les deux premières recrues estivales de Jorge Sampaoli sont donc imminentes, mais le recrutement phocéen est loin d’être terminé. En effet, comme l’a fait savoir Pablo Longoria, ce sont pas moins de 11 renforts qui seraient attendus au total à l’OM durant ce marché des transferts. Cela va donc encore bouger sur les bords de la Méditerranée et les pistes ne cessent de se multiplier. Alors que Matteo Guendouzi (Arsenal), David Luiz (libre), Kevin Gameiro (Valence) et Daniel Wass (Valence) sont annoncés proches de débarquer à l’OM, il pourrait bien falloir rajouter deux noms à cette liste des futures recrues marseillaises en la personne de Pau Lopez et Cengiz Unger, respectivement sous contrat jusqu’en 2024 et 2023 avec l’AS Rome. En effet, selon les dernières informations de Gianluca Di Marzio, cela serait bien engagé pour l’arrivée du gardien espagnol, qui pourrait ainsi venir régler la succession de Steve Mandanda, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, qui pourrait devenir obligatoire, pour un montant total de 15M€. Et en parallèle des discussions pour faire venir Lopez, l’OM aurait donc également pris des renseignements sur Under, de retour d’un prêt à Leicester.

C’est fait pour Pau Lopez…

Pablo Longoria l’avait clairement exprimé, il souhaitait recruter un gardien cet été afin de trouver celui qui remplacera à terme Steve Mandanda. Et alors que de nombreux noms ont été évoqués au fil des dernières semaines, la perle rare serait donc enfin trouvée avec Pau Lopez. D’ailleurs, cela pourrait même déjà être fait si l’on en croire Angelo Mangiante. En effet, sur Twitter , le journaliste de Sky Sport a assuré que le portier espagnol allait bien prendre la direction de l’OM durant ce mercato estival. Et pour Pau Lopez, l’affaire devrait se régler sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat à hauteur de 15M€.

… et bien engagé pour Cengiz Under ?

Et comme l’a poursuivi Angelo Mangiante, cela serait également bien engagé pour l’arrivée de Cengiz Under à l’OM. Malgré le recrutement de Konrad de la Fuente, le Turc pourrait lui aussi venir renforcer le secteur offensif de Jorge Sampaoli. José Mourinho ne compterait en effet pas sur Under et l’ailier de 23 ans pourrait ainsi accompagner Pau Lopez, quittant l’AS Rome pour poursuivre leur carrière sous le maillot de l’OM.