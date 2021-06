Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo déjà en grand danger pour sa nouvelle piste offensive ?

Publié le 26 juin 2021 à 10h45 par La rédaction

A la recherche de renforts offensifs, le PSG suivrait la situation de Joaquin Correa. Toutefois, le joueur de la Lazio serait également courtisé par plusieurs clubs de Premier League.

Après avoir recruté un milieu de terrain, Georginio Wijnaldum, et bouclé l’arrivée d’un portier, Gianluigi Donnarumma, le PSG pourrait décider de s’offrir un attaquant lors de ce mercato estival. Et comme souvent, Leonardo se tourne vers l’Italie pour trouver son bonheur. A en croire les informations d’Alfredo Pedulla, mais aussi de Sportitalia , le club parisien aurait coché le nom de Joaquin Correa, sous contrat jusqu’en 2024 avec la Lazio. Auteur de 8 buts en Serie A la saison dernière, l’attaquant argentin devrait quitter Rome cet été et pourrait bien renforcer les rangs de Mauricio Pochettino au PSG.

Arsenal et Tottenham aussi sur Correa